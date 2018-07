Presidente de Israel pede desculpas a Dilma por comentários contra Brasil

O porta-voz chamou o Brasil de "anão diplomático" e de ignorar o direito de Israel de se defender, após o Itamaraty considerar "inaceitável" a escalada da violência em Gaza, condenar "energicamente o uso desproporcional da força por Israel" e anunciar a convocação do seu embaixador em Tel Aviv para consultas.

Israel lançou sua ofensiva militar em 8 de julho após um aumento dos disparos de foguetes feitos pelo Hamas, o grupo islâmico que controla a Faixa de Gaza.

De acordo com o Planalto, Rivlin disse que Israel estava se defendendo dos ataques com mísseis e esclareceu que as expressões usadas pelo funcionário não correspondem aos sentimentos da população de Israel em relação ao Brasil.

Dilma condenou os ataques de militantes palestinos contra Israel, mas voltou a manifestar a contrariedade do governo brasileiro ao uso desproporcional da força na Faixa de Gaza em uma incursão militar que matou quase 2 mil pessoas.

Segundo a nota, Dilma "enfatizou que a crise atual não poderá servir de pretexto para qualquer manifestação de caráter racista, seja em relação aos israelenses, seja em relação aos palestinos".

O governo brasileiro reiterou a posição sua histórica de defesa da "coexistência entre Israel e Palestina, como dois Estados soberanos, viáveis economicamente e, sobretudo, seguros".

(Por Bruno Marfinati)