Presidente Dilma anuncia ações voltadas aos quilombolas A presidenta Dilma Rousseff anuncia, nesta quarta-feira, um pacote de medidas voltadas às comunidades quilombolas, que abrangem os eixos de inclusão produtiva, regularização fundiária, direitos e cidadania. As ações serão executadas pela Seppir, em parceria com os ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Educação, da Cultura e do Desenvolvimento Agrário.