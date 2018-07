Presidente do BC é alvo de inquérito O Ministério Público Federal requereu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de inquérito contra o presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, por crimes contra a ordem tributária. O inquérito, com 105 páginas, foi distribuído na quinta-feira para o ministro Joaquim Barbosa. Ontem, o ministro decretou segredo de Justiça para o caso. Procurada pelo Estado, a assessoria de imprensa do BC disse apenas que "o Banco Central não tem conhecimento desse inquérito".