Presidente do Burundi aparece em público na capital e alerta contra ameaça islâmica no país O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, fez a primeira aparição pública na capital Bujumbura, neste domingo, desde uma tentativa de golpe fracassada na semana passada, e fez um alerta sobre a ameaça de militantes islâmicos da Somália.