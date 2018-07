Presidente do Chico Mendes é demitido O presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Rômulo Mello, foi demitido ontem após um longo período de atrito com a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira. A autarquia é responsável pelas unidades de conservação do País, áreas de proteção do meio ambiente sob ataque do agronegócio que começaram a abrir espaço para a instalação de futuras hidrelétricas. O substituto não foi anunciado, e sua indicação passará por uma rodada de negociações na cúpula do governo. Mello estava no cargo havia quase 3 anos e 7 meses.