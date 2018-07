Presidente do COB desde 1995, Nuzman é reeleito para mais 4 anos

O presidente do COB, que era candidato único, teve 30 votos a favor e 1 contrário, informou a assessoria de imprensa do órgão.

O voto foi secreto, mas já se sabia que Nuzman tinha apoio de 29 das 30 federações esportivas -- a exceção era a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG). Completou a votação o membro nato do COB João Havelange, que compareceu à entidade para votar, depois de ter ficado dois meses internado, até maio, mês em que completou 96 anos.

Também presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Nuzman, de 70 anos, é considerado o homem forte do esporte olímpico do Brasil há quase duas décadas e será o dirigente no comando do COB até a Olimpíada de 2016, apesar de o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, ter defendido recentemente a alternância de poder nas confederações.

Sua gestão é marcada pela conquista do direito de sediar a Olimpíada de 2016 e os Jogos Pan-Americanos de 2007, pelo aumento de recursos públicos ao esporte e também por denúncias de irregularidades, como o estouro no orçamento da organização do Pan.

O mais recente incidente polêmico foi a demissão de nove funcionários do comitê Rio-2016, que baixaram ilegalmente arquivos de propriedade do comitê organizador dos Jogos de Londres-2012. Nuzman disse na semana passada que o grupo agiu por iniciativa própria, sem conhecimento da cúpula da organização.

Formado em Direito, Nuzman foi atleta de vôlei e depois dirigiu a Confederação Brasileira de Voleibol de 1975 a janeiro de 1997. Nesse período, a seleção masculina conquistou o ouro nos Jogos de Barcelona-1992 e a prata em Los Angeles-1984. A feminina, o ouro e a prata no vôlei de praia e o bronze no vôlei de quadra, em Atlanta-1996.

Em 2007, ele foi eleito para integrar o Hall da Fama do Voleibol.

Nuzman é ainda presidente da Organização Desportiva Sul-americana (Odesur) e membro do Comitê Olímpico Internacional (COI), no qual integra a Comissão de Relações Internacionais.

(Por Tatiana Ramil)