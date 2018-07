Presidente do Egito diz a juízes que decreto é limitado O presidente do Egito, Mohamed Mursi, concordou nesta segunda-feira que apenas suas decisões relacionadas a assuntos "soberanos" sejam protegidas de uma revisão judicial, afirmou seu porta-voz, o que indica que aceitou um compromisso proposto pelos juízes para tentar conter uma crise no país.