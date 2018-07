Mursi fez os comentários em um discurso após as orações de sexta-feira em uma mesquita no centro do Cairo, disse a Mena. O primeiro-ministro egípcio, Hisham Kandil, visitou a Faixa de Gaza na sexta-feira.

"Cairo não deixará Gaza por conta própria... O Egito de hoje não é o Egito de ontem, e os árabes de hoje não são os árabes de ontem", disse Mursi.

(Reportagem de Omar Famy e Shaimaa Fayed)