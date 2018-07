Presidente do Egito diz que país não vai retroceder O primeiro presidente islâmico do Egito, Mohamed Mursi, abriu o seu primeiro discurso público depois de sua posse neste sábado, com as palavras "Deus é maior, acima de todos" e prometeu que o Egito não poderia inverter o curso de sua nova democracia após a queda de Hosni Mubarak.