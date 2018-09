Presidente do Iêmen faz nova oferta a manifestantes

Ali Abdullah Saleh fez a proposta em uma reunião na noite de terça-feira com Mohammed al-Yadoumi, líder do partido islamita Islah. Foi a primeira vez que Saleh tratou com o Islah, outrora um parceiro do governo, afirmou um porta-voz oposicionista.

"A oposição pode escolher um chefe de governo de sua preferência e haverá eleições parlamentares no final do ano", informou uma fonte da oposição sobre a oferta de Saleh.

Ele disse que a oposição ainda estuda uma resposta.

Semanas de protestos de milhares de iemenitas em Sanaa e outras cidades levaram o governo de 32 anos de Saleh à beira do colapso, mas os Estados Unidos e a Arábia Saudita, maior produtora de petróleo do mundo e investidora-chave no Iêmen, estão preocupados com que sucederia seu aliado.

Há muito os dois países vêem Saleh como um muro de arrimo que pode impedir a Al Qaeda de ampliar sua influência em um país que muitos enxergam próximo da desintegração.

A Al Qaeda do Iêmen assumiu a responsabilidade por uma tentativa frustrada de explodir um avião rumo a Detroit no final de 2009 e bombas destinadas aos EUA enviadas em outubro de 2010.

Autoridades dos EUA disseram abertamente que gostam de trabalhar com Saleh --que permitiu operações militares norte-americanas impopulares contra a Al Qaeda no país-- e Saleh disse que a embaixada dos Estados Unidos está envolvida nas conversas para encontrar uma solução.

O xeque Hamid al-Ahmar, líder tribal que pertence ao partido Islah, disse à Reuters na terça-feira que sua agremiação e a oposição podem lidar com a questão da militância melhor do que Saleh, cujo governo ele disse não confrontá-la seriamente.

"Acho que os iemenitas seriam capazes de livrar o Iêmen do terror em meses", declarou Ahmar, acrescentando que os Estados Unidos e países europeus deveriam pedir diretamente a renúncia de Saleh.

"Eles deveriam fazer o que fizeram no Egito. Não precisamos do que está acontecendo na Líbia. Não precisamos de tanto apoio. Mas apoio como o que vimos no Egito seria suficiente para encerrar o assunto", disse.

Manifestantes e partidos de oposição suspeitam que incidentes resultantes da segurança frouxa na semana passada são artimanhas do governo para mostrar às potências estrangeiras que Saleh é o homem forte que pode manter o empobrecido país da Península Arábica coeso.

Islâmicos assumiram o controle de uma pequena cidade no centro da província de Abyab depois que forças de segurança do governo a desertaram, e os governadores das províncias de Saada e Jawf, no norte, também renunciaram, levando "comitês populares" que apoiam os protestos a assumir o controle.