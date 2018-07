Presidente do Iêmen viaja a Riad para assinar renúncia

Após o desembarque de Saleh no país vizinho, forças do governo e atiradores ligados ao líder oposicionista tribal Sadeq al Ahmar voltaram a se enfrentar em Sanaa, a capital do Iêmen.

"O presidente... chegou esta manhã a Riad em visita ao Reino da Arábia Saudita, depois de um convite da liderança saudita, para participar da assinatura da iniciativa (do Conselho de Cooperação) do Golfo e do seu mecanismo operacional", disse a agência estatal de notícias Saba.

Em três ocasiões neste ano, Saleh recuou na última hora de assinar o acordo mediado por países da região. No poder há 33 anos, ele enfrenta uma rebelião inspirada na chamada Primavera Árabe, onda de levantes populares que varre o norte da África e o Oriente Médio neste ano.

Pelo plano do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Saleh deve transferir todos os poderes ao seu vice, Abd-Rabbu Mansour Hadi, que formará um novo gabinete com a oposição e convocará eleições presidenciais dentro de três meses. Saleh continuaria oficialmente como presidente até a posse do sucessor.

Além da rebelião popular, o governo do Iêmen enfrenta também um movimento separatista no norte do país, e a atividade de militantes islâmicos no sul, numa situação que gera preocupação para os Estados Unidos e para a vizinha Arábia Saudita, maior exportadora mundial de petróleo.

A agência de notícias Saba disse que Saleh recebeu na terça-feira um telefonema do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, agradecendo-o "por seus esforços para tirar o Iêmen da crise de forma pacífica".

Em junho, Saleh sofreu um atentado que o obrigou a procurar tratamento médico na Arábia Saudita, depois de ele rejeitar o acordo pela última vez. O incidente desencadeou batalhas campais que devastaram parte da capital.

Uma autoridade iemenita disse na terça-feira que desta vez o acordo enfrenta oposição de alguns dirigentes do Congresso Geral do Povo, o partido de Saleh.

(Reportagem adicional de Martina Fuchs)