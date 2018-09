Presidente do Irã pede encontro com o papa O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, pediu uma audiência na semana que vem com o papa Bento 16, que seria o primeiro encontro entre os dois líderes, disse nesta terça-feira uma fonte diplomática. Ahmadinejad está entre os chefes de Estado que devem visitar Roma para a cúpula das Nações Unidas, entre 3 e 5 de julho, sobre segurança alimentar. Fontes no Vaticano disseram mais cedo nesta semana que ainda não está claro se o papa se reuniria individualmente com chefes de Estado no evento da ONU ou se teria um encontro coletivo, para poupar tempo. O Vaticano criticou Ahmadinejad por pedir que Israel seja varrida do mapa. A Santa Sé tem relações diplomáticas com o Irã e o papa Bento 16 se encontrou com o ministro iraniano do Exterior, Manouchehr Mottaki. O pontífice repetidamente estimulou o diálogo para resolver as diferenças sobre o controverso programa nuclear iraniano, que o Ocidente diz ter objetivo de produzir bombas. (Reportagem de Philip Pullella)