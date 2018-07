Presidente do Masp elogia polícia por recuperar pinturas O presidente do Museu de Arte de São Paulo (Masp), o arquiteto Julio Neves, recebeu hoje oficialmente as telas O Retrato de Suzanne Bloch, de autoria de Pablo Picasso, e O Lavrador de Café, de Cândido Portinari, roubadas do acervo do museu no dia 20 de dezembro e encontradas ontem pela polícia. Na coletiva de imprensa que aconteceu no museu, Neves fez vários elogios à atuação da polícia e dos órgãos públicos. "Esse país cresce pelo trabalho dos anônimos", afirmou. "Devemos ter orgulho da nossa polícia." Neves lembrou que esse foi o primeiro caso de furto no museu em 60 anos de funcionamento. Ele afirmou que nos últimos dez anos mais de 3,5 milhões de pessoas visitaram o museu paulista. Segundo Neves, várias medidas de segurança interna - que ele não quis listar - foram e serão tomadas para evitar roubos. A única mudança citada foi a instalação de câmeras na Avenida Paulista, por determinação do prefeito Gilberto Kassab (DEM). O arquiteto também elogiou o acervo do Masp, que chamou de "patrimônio histórico do País", e destacou que o museu já participou de mais de 80 exposições em todo o mundo, emprestando obras, sem as quais algumas exposições não teriam sido feitas. Ele disse ainda que as obras do museu são "insubstituíveis" porque cada obra de arte é única e original.