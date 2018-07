Presidente do PT alerta deputados para não antecipar disputa das eleições de 2014

Falcão fez o alerta aos deputados um dia após o PSDB ingressar com uma ação na Procuradoria Geral da República questionando o pronunciamento oficial da presidente Dilma Rousseff anunciando a redução da tarifa de energia. Os tucanos acusam Dilma de usar o aparato do Estado para fazer campanha contra a oposição.

"Nós estamos vivendo um momento agora de precipitação do processo eleitoral", disse.

"A gente sabe que não há eleição sem candidato, mas a oposição desesperada, primeiro pelo sucesso do nosso governo e segundo por uma medida muito popular... que é a redução da conta de luz das pessoas e das empresas, ela desarvorada lança mão de todos os seus ataques para tentar minimizar o sucesso do nosso governo", argumentou Falcão aos petistas.

A despeito da análise do presidente do PT, Dilma começou a montar no começo deste ano sua estratégia de aliança política para disputar a reeleição.

Um dos movimentos nesse sentido foi revelado pela Reuters depois do encontro que a presidente teve com o governador de Pernambuco e presidente do PSB, Eduardo Campos, no qual lhe disse que disputará a reeleição pedindo o apoio dos socialistas.

Desde o resultado positivo nas eleições municipais, o PSB, que elegeu mais de 400 prefeitos e comandará cinco capitais, alimenta as perspectivas eleitorais de Campos para disputar a Presidência em 2014.

Falcão fez questão de deixar claro que Dilma será a candidata do PT em 2014 e tentou pôr fim aos boatos de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem interesse em voltar ao cargo.

"Por mais que setores tentem colocar uma divergência inexistente entre a presidente Dilma e o presidente Lula, ele tem sido enfático que será um apoiador destacado da candidatura da companheira Dilma quando ela for formalmente colocada", disse Falcão.

Segundo ele, o partido realizará nos próximos meses seminários em todo país para comemorar os 10 anos de administração federal do PT e disse que Lula e Dilma participarão desses eventos, o que pode reforçar ainda mais o discurso dos partidos de oposição de que o PT está antecipando o debate eleitoral.

"Vamos realizar seminários e não se tratar de caravanas. As caravanas iam em busca de um lugar recondito, perdido e abandonado e esse país não existe mais... Segundo, porque as caravanas tinham um sentido eleitoral e o presidente Lula não está em campanha porque não é candidato", argumentou o petista aos deputados.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)