Presidente do PT defende regulamentação da mídia ao lançar Dilma à reeleição

Falcão mencionou também as reformas agrária, urbana e tributária, mas classificou a política e a da mídia como "fundamentais".

"Achamos que é fundamental a realização de um plebiscito para a convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva para promover a reforma do atual sistema político eleitoral", disse, repetindo a proposta apresentada por Dilma logo após as grandes manifestações populares de junho do ano passado.

"Tão importante quanto a reforma política é a democratização da mídia, que os oligopólios tentam caracterizar como censura", acrescentou.

Para Falcão, a vontade de mudança do eleitorado encontra no PT, em seus aliados e em Dilma as condições para realizar as "transformações em curso e também as transformações futuras".

O presidente do PT insistiu no que deve ser um ponto central da campanha de Dilma: a comparação entre os projetos e governos petistas e tucanos. E fez um apelo à militância do partido.

Para ele, a propaganda de TV e a atuação nas redes sociais terão papel importante na campanha, mas será a participação de cada petista, "em última instância", que determinará a reeleição de Dilma.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello e Nestor Rabello)

(Edição de Alexandre Caverni e Eduardo Simões)