Presidente do PT refuta Serra com críticas à gestão FHC

"Hoje eu vejo uma frase do candidato da oposição que diz 'comigo o povo brasileiro não terá surpresas'. É verdade, o povo brasileiro não teria surpresa porque já conhece o fracasso do governo que ele participou", afirmou Dutra em discurso na abertura da convenção do PT que oficializa nesta tarde a candidatura de Dilma Rousseff à Presidência da República.

Dutra rebateu também a crítica de Serra de que o governo do presidente Lula estaria sendo leniente com regimes autoritários na política internacional.

"O povo brasileiro não teria surpresas na política internacional porque sabe que o governo que ele participou concedeu a ordem do Cruzeiro do Sul a um bandido travestido de estadista, o senhor Alberto Fujimori", disse, referindo-se ao ex-presidente peruano preso após ser condenado no ano passado a 25 anos de prisão por violações dos direitos humanos enquanto esteve no poder.

Dutra também teceu críticas à política econômica, à educação e à gestão do apagão energético do governo FHC. O ex-presidente não compareceu à convenção tucana realizada em Salvador no sábado que confirmou a candidatura de Serra.

Na abertura da convenção do PT, houve uma apresentação com imagens de mulheres bem-sucedidas na história brasileira, como Anita Garibaldi, Chiquinha Gonzaga e Pagu.

A economista Maria da Conceição Tavares, impedida de comparecer por problemas de saúde, mandou carta, lida no evento, em que elogia a trajetória da ex-ministra, que foi sua aluna.