Presidente do Quênia diz que não vai permitir genocídio no Sudão do Sul

Quatro meses de combates entre governo e rebeldes no mais jovem país do mundo têm levantado temores de que possa acontecer um conflito mais amplo, que poderá desestabilizar uma região frágil e forçar mais centenas de milhares de refugiados a atravessarem as fronteiras.

Uganda, outro vizinho do produtor de petróleo Sudão do Sul, já enviou tropas para apoiar o governo. O bloco regional IGAD, que está intermediando as problemáticas negociações de paz, disse que vai realizar uma reunião nos próximos dias para "considerar as opções".

"Nos recusamos a testemunhar tais atrocidades e permanecer impotentes e sem esperanças enquanto isso acontece", disse o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, em um comunicado divulgado na sexta-feira à noite.

"Nós rejeitamos especialmente a possibilidade de que estejamos nos arrastando de novo em direção a um genocídio na nossa região. Não vamos ficar parados, permitindo que isso aconteça."

Os confrontos começaram em dezembro entre as tropas leais ao presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e ao ex-vice-presidente Riek Machar. Os confrontos se espalharam rapidamente para além da capital, frequentemente colocando os Dinka, partidários de Kirr, contra os Nuer, partidários de Machar.

A ONU disse que os rebeldes mataram centenas de civis quando capturaram a cidade de Bentiu, no início do mês, caçando homens, mulheres e crianças que tinham procurado refúgio em um hospital, em uma mesquita e em uma igreja católica. Os rebeldes negaram as acusações.

(Por Richard Lough)