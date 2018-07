Presidente do STF critica comportamento 'midiático' da PF

A declaração foi uma resposta às críticas do diretor-geral da PF, Luiz Fernando Correa, à morosidade do Judiciário na conclusão de alguns casos. Segundo ele, a demora na conclusão de casos de notoriedade poderia causar na sociedade uma sensação de impunidade.

Gilmar Mendes rebateu e apontou o que chamou de investigações precárias e divulgações precipitadas por parte da Polícia Federal como responsável pelo retardamento do julgamento de alguns processos.

"Temos que fazer a avaliação de cada um dos casos. Se o Judiciário é lento na sua avaliação, talvez não devesse haver precipitação no anúncio das decisões dos levantamentos precários do inquérito", disse Mendes a jornalistas no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro.

"Essa é a questão básica e talvez devesse haver um trabalho mais cuidadoso. Talvez a polícia devesse ter mais modéstia, cuidado, humildade quando anunciasse as suas conclusões. Talvez até não devesse fazer divulgações e entregar o inquérito ao Tribunal", acrescentou

Mendes afirmou que o Judiciário não foi criado para condenar pessoas. "O Judiciário não existe para condenar. É bom que todos saibam disso. Isso existia no regime soviético, no nazista, no cubano. O Judiciário existe para julgar... quanto mais a polícia apurar, for menos precipitada, mais vai se aproximar do juízo que se forma a partir do contraditório e da ampla defesa", frisou ele.

O STF e a PF estão em rota de colisão desde o ano passado, após a operação Satiaghara, na qual a PF chegou a prender por duas vezes o banqueiro Daniel Dantas. Mendes concedeu dois habeas corpus a Dantas e ainda proibiu que o banqueiro fosse algemado publicamente.

