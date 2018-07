Presidente do STF é assaltado em Fortaleza O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, foi assaltado hoje de manhã, no calçadão da Avenida Beira-Mar, principal corredor turístico de Fortaleza. O ministro caminhava próximo a área conhecida como Volta da Jurema, quando dois assaltantes levaram o cordão de ouro dele. Os seguranças de Gilmar conseguiram recuperar o objeto. Um dos ladrões foi preso. O outro fugiu. Um boletim foi registrado no 2º Distrito Policial, na Aldeota. O ministro, que veio a Fortaleza para compromisso social, na noite de sábado, ficou com uma leve escoriação no pescoço.