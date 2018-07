Presidente do STF é homenageado com faixa no Rio O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, foi homenageado com uma faixa estendida no calçadão do Arpoador (zona sul) pela atuação como relator do processo do mensalão. O admirador anônimo parabenizou Joaquim "e demais ministros que o acompanharam" na condenação da maior parte dos réus. "O povo brasileiro tem orgulho da coragem e vontade de mudar este País", diz a faixa. Joaquim Barbosa, que tem um apartamento no Leblon e costuma fazer caminhadas na praia, passou o Natal no Rio e voltou nesta quarta-feira a Brasília para o plantão durante o recesso de fim de ano.