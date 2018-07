Presidente do STJ considera legal a reintegração Uma decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Ari Pargendler, considerou legal a ação da Justiça paulista, que determinou a reintegração em Pinheirinho. O ministro negou o pedido de liminar que havia sido feito pela União, para validar a decisão da Justiça Federal que impedia a desocupação. A decisão foi divulgada hoje. "Salvo melhor juízo, a ordem judicial, emanada da Justiça estadual, deve ser observada por todos, inclusive pelos demais ramos do Poder Judiciário", escreveu Pargendler.