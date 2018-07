Presidente do TCE no RS deixa hospital após assalto Vítima de um assalto em sua residência quando levou uma facada no abdômen em São Sepé, Região Central do RS, 262 km de Porto Alegre, o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), João Luiz Vargas, passa bem e já recebeu alta do Hospital de Caridade de Santa Maria, onde foi medicado na madrugada deste domingo.