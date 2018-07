Presidente do Timor pode renunciar por cargo na ONU

O presidente do Timor Leste, José Ramos-Horta, disse que está considerando a possibilidade de assumir o cargo de Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, mas preocupa-se em como a sua renúncia afetará o país. Horta, detentor do Prêmio Nobel da Paz de 1996, sugeriu que vai decidir nas próximas 24 horas se apresenta seu nome para o posto. "Peço desculpas por ainda não poder dizer que me decidi se serei candidato ao posto de alto comissário dos direitos humanos em Genebra", disse Ramos-Horta em uma coletiva de imprensa na capital do Timor Leste, Dili. "Fui encorajado por muitos amigos, locais e internacionais, para buscar essa opção", disse. "Tenho de consultar líderes políticos e religiosos porque tenho responsabilidade com o povo e com o país. Tenho de considerar as consequências políticas de deixar o país." Ele afirmou que o primeiro-ministro Xanana Gusmão defende que ele assuma o cargo na ONU. Ramos-Horta, que sobreviveu a uma tentativa de assassinato em fevereiro, foi eleito presidente da mais jovem nação da Ásia no ano passado, para um mandato de cinco anos. Quando ganhou o Nobel, ele era um importante diplomata. Assumiu também os postos de primeiro-ministro e de ministro das Relações Exteriores, antes de ser presidente. No ataque que sofreu de soldados rebeldes em sua casa, Ramos-Horta foi baleado e ficou severamente ferido. Ele costuma dizer que gostaria de ter uma vida mais calma para poder escrever uma autobiografia que conte a longa luta do Timor Leste para se livrar do controle da Indonésia. O Timor Leste sofre para obter estabilidade política e social depois da onda de violência que matou 37 pessoas e tirou 150 mil de suas casas, em 2006. A ex-colônia portuguesa, invadida pela Indonésia em 1975, emancipou-se em 1999, com uma votação organizada pelas Nações Unidas e marcada pela violência. Mas a independência total só veio em 2002, quando as Nações Unidas encerraram sua administração do país.