Presidente do TRE é baleado de raspão após atentado em Sergipe O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, Luiz Antonio de Mendonça, sofreu um atentado na manhã desta quarta-feira e sofreu um tiro de raspão no ombro. Já o motorista que estava com o magistrado no momento do ataque, ficou gravemente ferido, informou o TRE.