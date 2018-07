Presidente do TSE diz que não haverá 3º turno, após PSDB pedir cassação de Dilma

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Dias Toffoli, disse nesta quinta-feira que a eleição presidencial deste ano é "página virada" para a Justiça Eleitoral e que "não há espaço para um terceiro turno".

As declarações de Toffoli, durante a cerimônia de diplomação da presidente Dilma Rousseff, reeleita em outubro, foram feitas pouco depois de o PSDB entrar com um pedido no TSE pela cassação do registro de Dilma por abuso de poder político e econômico.

O principal partido de oposição também pediu a diplomação do candidato tucano Aécio Neves, derrotado no segundo turno das eleições, como presidente.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)