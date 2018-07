Presidente do Uruguai recusa oferta de US$1 milhão por Fusca 1987 Os bilionários do Oriente Médio raramente têm problemas para colocar as mãos nos carrões que desejam, seja um Rolls-Royce caprichado nos detalhes ou um Bugatti personalizado. Mas há um modelo fora do seu alcance: o humilde Fusca do presidente uruguaio, José Mujica.