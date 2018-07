Presidente do Yahoo apresenta nova versão do serviço de email

A nova versão, que a presidente apresentou no post de um blog, estará disponível em todas as plataformas, entre elas Windows 8, iPhone e Android.

Essa é a primeira reformulação de um produto do Yahoo durante a gestão da ex-executiva do Google, reconhecida no Vale do Silício pelos práticos produtos de Internet que criou.

O Yahoo é um dos sites mais populares do mundo e recebe quase 700 milhões de visitas por mês, mas a receita caiu diante da concorrência com o Google e o Facebook, além de transformações no mercado publicitário online, que pressionaram as tarifas dos anúncios, essenciais para o Yahoo.

Marissa assumiu o cargo em julho, e desde então as ações da companhia acumulam ganho de 25 por cento e estão no maior nível desde setembro de 2008, quando o co-fundador Jerry Yang ainda era o presidente-executivo.

Os anos entre Yang e Marissa foram muito turbulentos para o Yahoo, que nesse intervalo teve quatro diferentes presidente e várias estratégias.

Muitos analistas e especialistas afirmam que os produtos do Yahoo não conseguem ficar a par da concorrência no que diz respeito à integração de tecnologia móvel com mídia social.

Marissa, a primeira engenheira mulher do Google, tem como prioridade criar uma coerente estratégia móvel para o Yahoo e pretende concentar pelo menos metade da equipe técnica da companhia em produtos móveis.

(Por Jennifer Saba e Sayantani Ghosh)