Presidente egípcio quer negociação na crise parlamentar O presidente islâmico do Egito disse nesta quarta-feira que deseja estabelecer um diálogo com o Judiciário e com os poderes políticos para resolver a crise em torno da sua tentativa de reinstaurar o Parlamento que havia sido dissolvido no mês passado pela junta militar, com base em uma decisão da Suprema Corte.