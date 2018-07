Presidente-eleito do Egito quer reaproximação com o Irã--agência O presidente-eleito do Egito, Mohammed Morsy, do partido Irmandade Muçulmana, disse em entrevista publicada nesta segunda-feira no Irã que deseja restabelecer as relações entre os dois países, de modo a criar um "equilíbrio" estratégico na região.