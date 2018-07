Presidente haitiano sacrifica primeiro-ministro em busca de unidade

Martelly fez o anúncio em um discurso à nação do palácio presidencial, o segundo em três dias, depois de conversas com um enviado especial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, assim como de protestos nas ruas contra a falta de eleições e a corrupção governamental.

Não estava claro quando as recomendações serão implementadas, ou quando um novo premiê tomará posse, mas o anúncio parece marcar o fim de uma aliança entre Martelly e o primeiro-ministro, Laurent Lamothe, que são amigos e parceiros de negócios.

Embora tenha sacrificado Lamothe para acalmar os críticos, Martelly elogiou seu trabalho duro e acrescentou que Lamothe concordou com a demissão.

"Ele está disposto a fazer esse sacrifício", disse Martelly, com Lamothe sentado na plateia.

"Reconheço sua determinação de ajudar o país", acrescentou.

Lamothe, que cursou a universidade em Miami, é bem visto na comunidade internacional, incluindo os principais bancos que emprestam dinheiro ao país. Espera-se que ele dispute a Presidência do Haiti no ano que vem.