Presidente iraniano cancela visita ao Brasil, alega eleições

"Peço a Vossa Excelência aceitar o adiamento da visita para outra oportunidade, depois da eleição presidencial do Irã", diz Ahmadinejad na carta. As eleições no país acontecem daqui a um este mês.

Ahmadinejad visitaria o país na próxima quarta-feira, quando se encontraria com o presidente Lula em Brasília.

A notícia de sua presença causou protestos por parte de entidades judaicas, homossexuais e de defesa de direitos humanos em São Paulo e Rio de Janeiro durante o último fim de semana.

(Reportagem de Ana Paula Paiva, Edição de Carmen Munari)