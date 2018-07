Presidente italiano Napolitano é reeleito para 2º mandato

O presidente da Itália, Giorgio Napolitano, foi reeleito para mais um mandato neste sábado, 20, após um acordo de última hora entre chefes de partidos para resolver um impasse depois que cinco votações anteriores não conseguiram eleger um vencedor.

Com o apoio de todos os principais partidos, exceto o Movimento 5 Estrelas, Napolitano venceu facilmente a votação, o que exigiu mais de 50 por cento dos votos em uma sessão especial de ambas as casas do parlamento.

Napolitano, que aos 87 anos já é o chefe de Estado mais idoso do mundo, pode não servir completamente o termo de sete anos, e poderia renunciar após um impasse político que se prolonga desde uma eleição inconclusiva em fevereiro.