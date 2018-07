Presidente Kennedy, no Espírito Santo, teve o maior PIB per capita do País em 2013

RIO - Em 2013, o município de Presidente Kennedy, no Espírito Santo, registrou o maior PIB per capita do País: R$ 715.193,70. Os dados são da pesquisa Produto Interno Bruto dos Municípios 2010-2013, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para efeito de comparação, o PIB per capita do País no mesmo ano foi de R$ 26.444,63.

No segundo lugar do ranking de maior PIB per capita ficou São Gonçalo do Rio Abaixo, em Minas Gerais, com R$ 340.688,49. Em terceiro, Louveira, em São Paulo, com R$ 278.145,26.

Os demais destaques foram: Porto Real (RJ), R$ 255.658,30; Selvíria (MS), R$ 254.242,69; Ilha Comprida (SP), R$ 242.646,02; Quissamã (RJ), R$ 223.042,26; Triunfo (RS), R$ 215.393,60; São João da Barra (RJ), R$ 212.966,61; e Itapemirim (ES), R$ 187.712,94.

O IBGE informou que Ilha Comprida (SP), Quissamã (RJ), São João da Barra (RJ) e Itapemirim (ES) eram produtores de petróleo. Em São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), a extração de minério de ferro é a principal atividade econômica. Louveira (SP) era sede de centros de distribuição. Porto Real (RJ) sedia uma indústria automobilística. Selvíria (MS) produzia eucalipto para as indústrias de celulose e possuía hidrelétrica. Triunfo (RS) era sede de um polo petroquímico importante.

O menor PIB per capita do País em 2013 foi do município de Nina Rodrigues, no Maranhão, apenas R$ 3.241,29. A economia local sustentava-se pela transferência de recursos federais: 63,4% do valor adicionado bruto total do município vinham da Administração Pública.

Entre as capitais, Vitória (ES) tinha o maior PIB per capita em 2013, R$ 64.001,91, enquanto Maceió (AL) tinha o menor, R$ 16.439,48.