Presidente lança pacote social em pronunciamento do Dia das Mães

Os detalhes do plano, que será lançado oficialmente na segunda, dia 14, ainda estão em discussão no Planalto. A presidente voltou a conversar sobre o tema nesta segunda com a ministra Tereza Campello, do Desenvolvimento Social, e com o ministro da Fazenda, Guido Mantega.

Entre as ações estão um bônus financeiro para as famílias com criança nesta faixa etária e que sejam parte do Bolsa Família. Há a possibilidade de, em uma primeira fase, apenas beneficiários do Brasil Sem Miséria -que atende famílias com renda per capita inferior a 70 reais- receberem o valor extra por criança. Segundo uma das fontes, estuda-se um bônus entre 10 reais e 30 reais por criança.

Faz parte ainda do pacote a ampliação da rede de creches e centros de atendimento municipais para crianças de até 6 anos de famílias carentes. Este item contempla uma promessa de campanha de Dilma, que se comprometeu a construir 6 mil creches até 2014.

Estão em estudo medidas na área da saúde materna e infantil e uma linha de crédito imobiliário especial para famílias carentes chefiadas por mulheres.

O Bolsa família atende atualmente 13,3 milhões de famílias no país, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social. No final do ano passado, os benefícios do Bolsa Família foram ampliados para atender até cinco filhos por família.

(Reportagem de Ana Flor)