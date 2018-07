Presidente Lula deve reencontrar Fidel em Cuba, diz fonte O presidente Luiz Inácio Lula da Silva espera encontrar o colega Fidel Castro em sua rápida visita a Cuba na quinta e sexta-feiras, disse à Reuters uma fonte diplomática. "Ele deve visitar Fidel, mas ainda não há nada oficialmente acertado", disse a fonte nesta quarta-feira sob condição do anonimato, explicando que, diante do estado de saúde do líder cubano, é pouco usual marcar encontros com antecedência. Lula e Fidel têm uma relação de amizade antiga que vai além do protocolo entre chefes de Estado. Ícone revolucionário, Fidel Castro está doente e não aparece em público desde 2006. O encontro, portanto, depende das condições de saúde do ex-presidente. Lula visita a ilha para assinar acordos na área de energia entre a Petrobras e a petroleira cubana Cupet. (Reportagem de Natuza Nery)