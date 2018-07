Presidente Lula nomeia novo corregedor do CNJ O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou o ministro Gilson Langaro Dipp, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para integrar o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na função de corregedor. O decreto de nomeação de Dipp, em substituição ao ministro Francisco César Asfor Rocha, foi publicado na edição de hoje do "Diário Oficial da União". Na quarta-feira, Asfor Rocha assume a presidência do STJ, em cerimônia à qual deve comparecer o presidente Lula. Em outros decretos publicados hoje no jornal oficial, Lula exonerou João Ernesto Aragonés Vianna do cargo de procurador-geral federal da Advocacia Geral da União (AGU) e Marcelo de Siqueira Freitas para substituí-lo. Freitas era subprocurador-geral federal da Procuradoria Geral da AGU.