Presidente municipal do PT é assassinado no RN O presidente municipal do PT em Serra do Mel, no Rio Grande do Norte, Ednaldo Figueira, foi assassinado na noite de quarta-feira. Ednaldo, de 36 anos, foi executado por três homens quando saía do trabalho por volta das 22h. Ele levou seis tiros e morreu no local. O crime aconteceu no bairro Vila Brasília. A vítima morava no bairro Vila Rio Grande do Norte.