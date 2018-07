Presidente não leu carta de dissidentes e deve manter silêncio, diz porta-voz

Essa posição de neutralidade do Planalto, no entanto, não é a mesma para outros casos. Na entrevista, o porta-voz informou que Lula vai discutir o problema dos assentamentos israelenses na Faixa de Gaza, atendendo pedido da Autoridade Palestina (AP).

A polêmica envolvendo Lula e os opositores do regime castrista vem causando mal-estar no Planalto. Assessores não escondem que o assunto é delicado e arranha a imagem do presidente no exterior. No mês passado, durante visita de Lula a Havana, dissidentes disseram a agências internacionais que enviaram uma carta ao presidente brasileiro, pedindo que ele intercedesse junto ao governo de Raúl Castro. Lula, por sua vez, disse que não recebeu a carta.