Presidente não participará da Cúpula dos Povos

A Cúpula reúne diversas iniciativas de sustentabilidades alternativas aos conceitos discutidos na conferência oficial, sobretudo em relação à economia verde.

Segundo o ministro, a presidente deve retornar da reunião do G-20 no México diretamente para os debates no Riocentro, onde representantes dos governos tentam costurar um acordo.

Ontem também, a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, negou que Dilma levaria o rascunho zero da Rio+20 para ser discutido com o G-20. "A discussão sobre o texto da Rio+20 é aqui no Rio de Janeiro, no âmbito das Nações Unidas."/ ANTONIO PITA e HELOISA ARUTH STURM