Presidente norte-coreano chega à Rússia e encontrará Medvedev

Kim vai se encontrar com o presidente russo, Dmitry Medvedev, e visitará o extremo oriente e a Sibéria, disse o Kremlin em comunicado. A reunião está prevista para ocorrer no meio da semana.

Rússia e Coréia do Norte já foram politicamente próximas, mas as relações têm esfriado e o comércio entre os dois países caiu acentuadamente depois do colapso da União Soviética comunista, em 1991.

Kim chegou por trem à cidade de Khasan, perto da fronteira norte-coreana com a Rússia, e foi recebido pelo governador da região de Primorye e por um representante de Medvedev no extremo oriente russo, afirmou uma fonte do governo local.

Citando uma fonte do governo da Coreia do Sul, a agência sul-coreana de notícias Yonhap disse que Kim deve permanecer na Rússia por uma semana e provavelmente se reunirá com Medvedev na cidade de Ulan-Ude, 2.050 km a oeste de sua posição atual e mais perto do Lago Baikal, na Sibéria.

O Kremlin confirmou via comunicado que Kim chegou ao país neste sábado e disse que o líder norte-coreano passará um tempo no extremo oriente e na Sibéria. "O principal evento da visita será o encontro do presidente Dmitry Medvedev com Kim Jong-il", disse.

O governo russo não disse quando ou onde o encontro acontecerá.

A Rússia faz parte das negociações entre seis países sobre o programa nuclear da Coréia do Norte, embora a China atualmente tenha mais influência sobre Pyongyang do que Moscou.

A Coreia do Norte busca desesperadamente ajuda financeira, depois de sofrer com inundações e sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos devido ao programa nuclear.