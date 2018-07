Presidente regional do Partido Democrata é morto a tiros

O presidente do Partido Democrata no Estado americano de Arkansas, Bill Gwatney, morreu depois de baleado na sede da instituição na capital, Little Rock, nesta quarta-feira. Um homem desconhecido entrou no prédio, pediu para ver Gwatney e atirou nele três vezes. O atirador foi morto pela polícia depois de uma perseguição de carro. O FBI (polícia federal americana) disse que está ajudando a polícia a tentar descobrir o motivo do crime. O ex-presidente Bill Clinton e sua esposa, Hillary, emitiram nota conjunta lamentando a morte. "Nós estamos profundamente tristes com a notícia do falecimento de Bill Gwatney", afirmaram. O casal viveu muitos anos em Little Rock e Clinton foi governador do Estado. Barack Obama, que competiu com Hillary pela indicação democrata para concorrer à Presidência dos Estados Unidos em novembro, também se disse "chocado e entristecido" com o assassinato. Gwatney, de 49 anos, ocupou uma cadeira no legislativo estadual e deveria participar da Convenção Nacional do partido em Denver, no final do mês, como delegado. Ele apoiou Hillary Clinton durante a disputa pela indicação partidária. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.