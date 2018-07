Presidente sul-coreano acusa tripulação de barca que afundou de assassinato

Sessenta e quatro pessoas morreram e 238 estão desaparecidas após a barca Sewol afundar na última quarta-feira. A maior parte das vítimas era crianças.

O capitão Lee Joon-seok, 69 anos, e dois outros membros da tripulação foram presos na semana passada sob acusação de negligência, com promotores anunciando mais quatro prisões nesta segunda-feira.

Lee também foi acusado de "mudar excessivamente a rota sem desacelerar" enquanto atravessava um canal estreito.

Diversos membros da tripulação, incluindo o capitão, deixaram a barca enquanto esta afundava, antes dos passageiros, disseram testemunhas. Park disse que a deserção da tripulação equivalia a assassinato.

"Acima de tudo, a conduta do capitão e de alguns membros da tripulação foi insondável do ponto de vista do senso comum, e equivale a um assassinato que não pode ser tolerado", disse.

(Por Ju-min Park)