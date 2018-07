Presidente uruguaio muda rotina e dieta por problemas de saúde

Ex-guerrilheiro de 74 anos, Mujica comentou em seu programa de rádio que tem dificuldades para dormir e que fará três dias de descanso.

"Não tenho nenhum problema grave se o enfrentar, se fizer uma mudança. Preciso tratar de me controlar, hierarquizar os problemas e não sair a toda. Se não fizer isso, pode ser muito grave", disse Mujica, que desde 1o de março lidera o segundo governo de esquerda do país.

"Sairei três dias para caminhar e dormir. Começarei a partir de terça-feira outro regime mais comedido, mais prudente, tratando de encaixar meus horários de trabalho com uma rotina que me ajude a descansar", comentou.

Com seu habitual estilo informal, o mandatário com frequência sai para almoçar em pequenos restaurantes próximos da sede do governo, onde come rapidamente.

Todos os dias, Mujica participa de vários atos desde o início da manhã até o fim da tarde, e realiza uma grande quantidade de entrevistas em seu gabinete.

Na nova rotina, o presidente tentará incorporar uma hora de caminhada por dia. Também lhe recomendaram um descanso após o almoço.

"Acordo de noite às duas ou três da manhã e a cabeça fica rodando com problemas de todo tipo. Eu me desequilibrei absorvido pelos problemas permanentes da rotina", disse o mandatário.

Mujica teve de cancelar sua presença na cúpula de países da União Europeia e da América Latina na próxima semana em Madri, na Espanha, por causa de uma recomendação médica, e em seu lugar irá o vice-presidente, Danilo Astori.

(Reportagem de Conrado Hornos)