Presidente uruguaio suspende viagem à cúpula UE-América Latina

Mujica, um ex-guerrilheiro de 74 anos que assumiu a Presidência em março para um segundo mandato da esquerda no Uruguai, mantém uma intensa atividade no país e seus médicos o recomendaram a cancelar a viagem à capital espanhola.

"Estou com sintomas de estresse. Não convém à minha saúde (viajar). Os médicos me disseram que tinha que diminuir um pouco as revoluções", disse Mujica a jornalistas.

Essa decisão não implica um afastamento de sua atividade como presidente, segundo o chanceler, Luis Almagro.

Na cúpula de Madri, o objetivo é dar um impulso à retomada das negociações atualmente estagnadas entre a UE e o Mercosul para alcançar um pacto comercial.

