Presidente uruguaio visitará Chávez para impulsionar comércio

A reunião havia sido marcada originalmente para a semana passada, logo depois da visita que Mujica fez ao Brasil, quando se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas a data foi mudada a pedido da Venezuela.

O encontro entre Chávez e o presidente uruguaio, que tomou posse no início de março, será realizado na quarta-feira.

"Fundamentalmente nossa intenção (com a viagem) é promover e desenvolver o intercâmbio comercial em matéria de produtos vinculados ao setor agropecuário", disse nesta segunda-feira a jornalistas o ministro do Trabalho do Uruguai, Eduardo Brenta, após se reunir com Mujica e outros membros do gabinete.

Segundo dados da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), o Uruguai vendeu o equivalente a 188 milhões de dólares em produtos para a Venezuela, uma queda de 20,3 por cento em relação a 2008.

As importações de produtos venezuelanos para o Uruguai caíram 19,1 por cento, para 524 milhões de dólares em 2009 na comparação com o ano anterior.

(Reportagem de Conrado Hornos)