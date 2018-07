Presidente Venceslau-SP tem 63 casos de dengue

A prefeitura de Presidente Venceslau fará amanhã uma campanha educativa, com entrega de panfletos e conversas com a população. Dois caminhões do governo municipal também passarão recolhendo materiais que as pessoas guardam nos quintais e que acabam acumulando água, como pneus e latas velhas. Essas operações buscam atingir os bairros onde há maior incidência da doença, como Vila Sumaré, Vila Cecape, Jardim Europa e Vicentina.