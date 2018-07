Presidente volta a atacar oposição O presidente Lula dedicou seu discurso na convenção Mobilidade Sustentável na Renovação Urbana, ontem, no Rio, para atacar a oposição. Segundo ele, planejamento urbano e saneamento nunca foram prioridade antes de sua gestão. Afirmou, ainda, que o continente passou por um "sufoco" nas décadas de 1980 e 1990, com a redução do papel do poder público nos investimentos.