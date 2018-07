Presidentes da Apple e da Samsung não fazem acordo sobre patentes

A juíza Lucy Koh tinha pedido que os dois se falassem ao telefone pelo menos mais uma vez antes de o júri começar a deliberar nesta semana sobre o caso.

As duas companhias controlam mais da metade do mercado de smartphones do mundo.

A Apple acusa a Samsung de copiar o design e alguns recursos do iPad e do iPhone e pede a suspensão das vendas, além de indenização.

A companhia sul-coreana, que tenta se expandir nos Estados Unidos, alega que a Apple violou diversas patentes, inclusive de tecnologia wireless.

Executivos das duas companhias participaram da mediação com a juíza norte-americana antes do julgamento, mas Koh insistiu que eles tentassem mais uma vez um acordo.

"Eu vejo riscos para os dois lados", declarou a juíza na semana passada. As partes devem fazer a defesa final na Justiça nesta terça-feira.

(Por Dan Levine)