Presidiário é capturado após romper tornozeleira A Polícia Militar prendeu em Ourinhos, interior do Estado, às 20h20 de ontem, um presidiário que recebeu o benefício da saída temporária para passar o Natal com seus familiares, mas rompeu o lacre da sua tornozeleira eletrônica. Eric Oliveira Farias, 29 anos, conhecido como "Eric Gordão", foi detido no km 383 da Rodovia Raposo Tavares, quando trafegava num Toyota Corolla com mais um homem e duas mulheres.