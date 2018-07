A governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), confirmou nesta terça-feira, 3, que o Presídio Central de Porto Alegre será implodido. A decisão foi anunciada em Brasília, depois de um encontro com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. O Presídio Central de Porto Alegre é o maior do Estado e foi apontado pela CPI do Sistema Carcerário como um dos piores do País. A casa tem seis pavilhões, com capacidade para abrigar 1,6 mil presos. A lotação atual chega a 4,4 mil detentos. O plano do governo gaúcho não será executado imediatamente. Yeda explicou que a desativação do Presídio Central terá de ser precedida pela construção das nove penitenciárias menores, com capacidade para 500 a 600 presos, previstas pelo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). "Leva tempo, mas a decisão de implodir o Central está tomada", destacou Yeda, em breve entrevista coletiva.